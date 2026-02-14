Choi nació y creció en Bucheon, Corea del Sur. Estudió modelaje en la Universidad Femenina de Dongduk. Fue descubierta como modelo mientras acompañaba a una amiga a un casting en una agencia durante su tercer año de secundaria. En lugar de su amiga, recibió una oferta para firmar con la agencia.

Hizo su debut en un desfile de graduación de una escuela de moda. Obtuvo reconocimiento en la industria de la moda de Corea del Sur después de ganar el tercer ciclo de Korea’s Next Top Model en 2012. Ese mismo año, apareció en su primer editorial y portada para W Korea.

Choi hizo su primera aparición internacional en la pasarela al abrir el desfile de primavera de 2014 de Christopher Raeburn en septiembre de 2013. Al principio, trabajó principalmente en la industria de la moda de Corea del Sur hasta que recibió una llamada de Louis Vuitton. Después de la llamada y el casting, hizo su debut oficial en la pasarela internacional en el desfile crucero de Louis Vuitton en mayo de 2014, celebrado en Mónaco.

Estrella de las pasarelas

Durante la temporada de primavera de 2015, Choi se convirtió en la primera modelo surcoreana en ser seleccionada como exclusiva de Louis Vuitton para la Semana de la Moda de París, elegida por Nicolas Ghesquiere. Esa temporada, también desfiló para Alexander Wang, Fendi, Versace y se convirtió en la primera asiática en desfilar para Calvin Klein. En octubre de 2014, Models.com la seleccionó como una de las “mejores recién llegadas”.

Durante la temporada de primavera de 2016, se convirtió en la primera modelo asiática en desfilar para el desfile de Saint Laurent de Hedi Slimane. Vogue la describió como “uno de los rostros más populares de las pasarelas” en la temporada de otoño de 2016, después de desfilar en más de 50 desfiles en Nueva York, París, Londres y Milán. A partir de 2016, continuó como exclusiva de la ciudad de Louis Vuitton durante dos años, protagonizando las campañas publicitarias de la marca seis veces. En 2017, fue incluida en la lista de las “50 mejores modelos” de Models.com.

La más buscada

Desde entonces, Choi ha desfilado para marcas como Prada, Gucci, Miu Miu, Chanel, Hermès, Alexander McQueen, Givenchy, Lanvin, Dior, Celine, Moschino, Valentino, Proenza Schouler, Loewe , Michael Kors, Paco Rabanne, Marc Jacobs, Burberry, Balenciaga y muchas otras.

Choi ha aparecido en más de cien campañas publicitarias. internacionales para marcas como Alexander McQueen, Louis Vuitton, Saint Laurent, Versace, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Coach, Prada, Bottega Veneta, Tom Ford, Gucci, Valentino, Burberry, NARS, Dior, Salvatore Ferragamo, Hugo Boss, Fendi, Max Mara, Moschino, Michael Kors, Mugler y más.

En enero de 2023, Choi tuvo su segunda portada de Vogue Italia como solista. En abril, cerró el primer desfile preotoño de Louis Vuitton, que tuvo lugar en el puente Jamsu en Seúl. Al mes siguiente, inauguró el primer desfile de la colección Crucero de Gucci en Asia, presentado en el Palacio Gyeongbokgung en Seúl. En septiembre, participó en el desfile de moda y campaña publicitaria The Tour 23 de Victoria’s Secret .

Después de un año de descanso del modelaje, Choi apareció en la campaña primavera-verano 2025 de Dolce & Gabbana, fotografiada por Steven Meisel. Más tarde regresó a la pasarela, cerrando el desfile otoño-invierno 2025 de Prada en la Semana de la Moda de Milán.