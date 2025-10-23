Sorprende al promover Soy Frankelda

Con su habitual ingenio, Guillermo del Toro se volvió tendencia en X tras publicar un mensaje que muchos tomaron con humor y otros con sorpresa. Lejos de buscar polémica, el realizador utilizó una expresión coloquial para impulsar el estreno de Soy Frankelda, la nueva cinta mexicana de animación que él apadrina y que se estrenará el 23 de octubre en cines.

El reconocido director de El laberinto del fauno y La forma del agua publicó en la red social X un mensaje que rápidamente se volvió viral: “Ándenles pues, no sean HDSPM, vayan a verla”. La frase acompañó un retuit al escritor y traductor mexicano Adrián Chávez, quien originalmente había compartido el mensaje: “Apoyen a Frankelda HDSPM, primer aviso”, junto con el tráiler de Soy Frankelda.

Aunque la expresión podría sonar agresiva a primera vista, en realidad fue un gesto de cercanía hacia sus seguidores. Del Toro acostumbra a comunicarse con un tono desenfadado, lleno de humor y mexicanismos, algo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Talento mexicano

Soy Frankelda es la primera película mexicana hecha completamente en stop motion, una técnica artesanal que requiere paciencia y precisión. Fue creada por los hermanos Arturo y Roy Ambriz, conocidos por su serie Los sustos ocultos de Frankelda.

El proyecto llamó la atención de Guillermo del Toro por su calidad visual, su narrativa oscura y el talento del equipo mexicano detrás de la producción. Por ello, decidió respaldarla y promoverla personalmente, incluso con su característico toque de humor.

El estreno oficial de Soy Frankelda está programado para el 23 de octubre en salas de cine mexicanas.