Sorprende cambio de Araceli Ordaz

Luego de hacer todo lo posible por tener una imagen física de sex symbol, Araceli Ordaz, también conocida como “Gomita”, se fue a los extremos y luce una figura muy delgada.

Este cambio de la influencer se debe en gran medida a un proceso de renovación personal y física que coincide con su bautizo en la religión, un acontecimiento que marcó un punto de inflexión en su vida. De esta forma, dejó algunos retoques estéticos artificiales y apostó por una imagen acorde a lo natural. A través de la red de Tiktok, “Gomita” comparte este proceso de cambio, explicando los motivos detrás de sus elecciones.

Ella retiró de su cuerpo rellenos estéticos no naturales además de sus extensiones, por lo que presumió un corte Bob, peinado con las puntas hacia arriba, estilo que la famosa describió como “lindo y femenino”. “Estoy amando esta nueva etapa tuya”. “Chava bien ‘nice’ y sexy”, le comentaron usuarios.