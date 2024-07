Sorprenden a Eric del Castillo

El primer actor Eric del Castillo no contuvo las lágrimas durante su homenaje que le rindieron sus seres queridos, quienes además le festejaron su cumpleaños 90, lo cual fue demasiado emotivo para él pues acudió al lugar pensando que era un llamado de trabajo.

“Ahora de repente me cayeron los 90 años, perdí la cuenta. Antes de la pandemia me sentía un hombre maduro, pero después me vino el riatazo de los 90 años, pero he sido muy feliz, tengo a mi familia que es lo que más quiero y más he añorado en mi vida, tengo mi profesión que me ha dado lo suficiente para vivir”, comentó.

Una de las primeras sorpresas que recibió el originario de Celaya, Guanajuato fue la presencia de su hija Kate del Castillo, que lo dejó sin palabras; también estuvieron presentes su otra hija Verónica y su esposa Kate Trillo. “No puede ser mijita, no puedo creer esto, ¡carambas! Pregúntenme algo, por favor”, fue lo que dijo el histrión al ver a la protagonista de series como La Reina del Sur e Ingobernable.

Los presentes le cantaron “Las mañanitas” y entablaron una charla para honrar el legado que ha construido el artista de telenovelas como Vivir de amor y Mi amor sin tiempo, ambas al aire por Las Estrellas. “Hoy esta fiesta es para ti, te amo y gracias”, afirmó Verónica, quien compartió que hace dos años ella quería hacerle un tributo a su papá, pero él no quiso y le respondió que los homenajes no los podía hacer la familia.

“Hoy me valió, hoy te mereces un homenaje y tus palabras siempre han sido ‘en vida, hermano, en vida’, los homenajes tienen que ser en vida para que tú los disfrutes y la última vez que estuve contigo en un quirófano hace poquito que te infiltraron para el dolor, me bajó un rayo del cielo y sentí el impulso de hacerte esto”, agregó.

En esta reunión Eric del Castillo se mostró alegre, se tomó unos shots de tequila e inclusive le dio un beso en la boca a su esposa, también se mostraron en pantalla algunos trabajos cuando él era joven. “Le doy gracias a Dios de tener esta familia y a mi esposa. He recibido el respeto y el cariño del público y también de mis amigos de la prensa, siempre me han tratado muy bien, cosa que les agradezco muchísimo”.

Kate del Castillo escribió unas palabras para su papá expresándole toda su admiración y amor que le tiene desde toda la vida: “Somos muy afortunados de tener a nuestros papás, no solamente sanos, sino juntos. 90 años, bendito seas. Mi papá ha llegado muy lejos, en la vida en general, mucho en gran parte por mi madre”.

“Yo no recuerdo a mi padre siendo autoritario, imponiéndome ideologías o política, un poco de religión sí, pero entendía porque él iba a ser cura, vaya contraste. Todo lo que he aprendido de mi padre es no porque me haya impuesto, sino porque lo vi en él, la mejor enseñanza es el ejemplo”, externó.