Soto ejerce derecho de réplica

Después de que Ana Carla Sinclair revelara detalles de su relación con Gabriel Soto, el protagonista de diversas telenovelas da su versión de los hechos y advierte que prepara una demanda contra la cantante

El famoso ejerció su derecho de réplica después de las declaraciones de su expareja en TVyNovelas y diversos medios de comunicación. “Haya pasado como haya pasado, las cosas privadas no se hacen públicas de esa manera. Si hace música, que haga música, en vez de cobrar entrevistas hablando mal de mí, de Colibrí. Cuando haces cosas así con el afán de hacer daño, las cosas no funcionan”, considera.

Se pasó de la raya

El actor dice que aprendió a “poner límites, no ser tan confiado. Yo le ayudé con buena fe. A su hijo, las pocas veces que lo vi, a ser la figura masculina”.

También advirtió que tiene cita con sus abogados para preparar una demanda contra Ana Carla por “difamación y uso indebido de imagen, ya conocemos el camino, y sabemos que el uso indebido de imagen es un delito grave”. “Este tema para mí está cerrado. Era una relación que se volvió compleja y lo que busco, y tengo ahora con Colibrí es una relación sana y dirigida a la tranquilidad y felicidad, que todos debemos tener”, insistió.

“Fue una persona que quise mucho, consideraba que era buena amiga. Empezamos a intentar tener una relación a principios del año pasado, las cosas se fueron dando. Al paso del tiempo ella empezó a querer que las cosas se hicieran públicas. En ese entonces no estaba listo, sería una bomba mediática, y otra de las cosas por las que nos detuvimos, es que a pesar de que era una mujer separada, ella seguía casada”, afirma. “Mes con mes me pedía más y más dinero, y ahora para esto, para lo otro, no solamente le pagaba los doctores, le pagaba el súper, le pagaba la gasolina, le pagaba cosas que finalmente no me correspondían porque yo también tengo dos hijas, y ahí fue donde yo como que me empecé a alejar”, señala.

Gabriel Soto desmintió que hubiera sido infiel a Ana con su actual pareja.