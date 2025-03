Descubre un antiguo poder entrelazado, explora los mitos del Sur Profundo y enfréntate a criaturas misteriosas en esta fábula para los tiempos modernos

Una oscura fábula moderna

Cuando un huracán destroza Prospero, Hazel entra en un mundo de recuerdos hechos realidad y embarca en un viaje para rescatar a su madre. En esta fábula para tiempos modernos, Hazel tendrá que reconciliar el peso de la familia, la historia y el legado.

Enfréntate a criaturas míticas

Desata un poder antiguo para restaurar criaturas y descubrir los traumas que las consumen. Lanza una magia de entrelazos para luchar contra Haints destructivos, explora las regiones diversas del Sur y vuelve a tejer las lágrimas en la Grand Tapestry.

Inquietante belleza del Sur gótico

Descubre el frondoso condado en decadencia de Prospero y sus residentes. Experimenta un estilo visual especialmente diseñado, una narrativa encantadora y música envolvente inspirada en la compleja historia enriquecida del Sur.

Formas de jugar

Juega en Xbox Series XS

South of Midnight está optimizado para consolas Xbox Series XS. Preinstálalo con Game Pass o resérvalo ahora.

Juega en tu PC

South of Midnight se incluye con PC Game Pass y Ultimate para jugar desde la app Xbox en una PC Windows.

Juega con juegos en la nube

Haz streaming de South of Midnight con Game Pass Ultimate a través de los juegos en la nube.

Detalles del juego

De los creadores de Contrast y We Happy Few, South of Midnight es un fascinante juego de acción y aventura en tercera persona ambientado en el Sur profundo de Estados Unidos.

Como Hazel, explorarás los mitos y te enfrentarás a criaturas con folclor del Sur de Estados Unidos en un fantástico y macabro mundo. Cuando su pueblo natal sufre un desastre, Hazel vuelve para convertirse en una reparadora mágica de enlaces y espíritus rotos. Con estas nuevas habilidades, Hazel se enfrentará y someterá a criaturas peligrosas, desenredará las telarañas del pasado compartido de su propia familia y, si tiene suerte, encontrará su camino hacia un lugar que pueda llamar su casa.