La Academia dio a conocer una lista con los 38 filmes que oficialmente son elegibles para competir por el Óscar a mejor película animada 2027.

Como era de esperarse, la lista cuenta con algunas de las favoritas a, por lo menos, obtener nominación, como Toy story 5 y Hoppers, de Pixar; Forgotten Island de Dreamworks; Wildwood de Laika; Shaun the Sheep: the beast of Mossy Bottom de GKids, y Iron Boy de Sony Pictures Classics.

Netflix buscará nominaciones con Cosmic Princess Kaguya!, Soy Frankelda (que se estrenó en EE. UU. este 2026 y por eso es apenas elegible esta temporada), In waves, Ray Gunn, The Ribbon Hero, Steps y Swapped. De todas estas, Ray Gunn de Brad Bird es, sin duda alguna, su carta más fuerte. In waves y Steps pueden meterse dar pelea

Como ya se había confirmado hace algunas semanas, el híbrido de live action y animación Coyote vs Acme, todavía es una de las incógnitas sobre sí podría luchar por el Óscar.

Otros títulos

También en la lista nos encontramos con la joya japonesa independiente Jinsei; Julián, nueva película de Cartoon Saloon; Tangles, la excelente cinta canadiense sobre demencia, distribuida por IFC; y Decorado, la turbia cinta existencialista de Alberto Vásquez. The violinist, aclamada película singapurense ganadora del Cristal en Annecy 2026 que, pese a no tener distribución oficial, buscará meterse en la carrera.

Aunque sus posibilidades de nominación eran mínimas, es triste que Well go USA no empujó a elegibilidad, ni The Kung Fu Kid (I am what I am 2), considerada como una de las mejores películas del año.