Soy políticamente incorrecto: Mayer

“Estoy convencido de que lo único que puede rescatar a México de la inseguridad es justamente el arte: la cultura y el entretenimiento”, señala el diputado y exintegrante de La casa de los famosos, Sergio Mayer.

En su anterior gestión (2018-2021), asegura que defendió el cine nacional, al frente de la Comisión de Cultura. “Y lo seguiría haciendo desde mi trinchera. Digamos que, de alguna manera, tengo que aportar, cuidar y defender siempre a la comunidad cultural y artística; esa es una de mis prioridades”, explica.

De ahí que su vista ahora esté puesta como aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El también empresario afirma que tiene el mismo derecho que todos a participar en la contienda, más allá de su extracción artística. “Yo soy políticamente incorrecto. Tengo el derecho a tener esa aspiración y ese trabajo. Nadie puede desacreditarlo porque si no, sería discriminación”, declaró.

Vuelve a sus actividades

Recientemente retomó su gestión en la Cámara de Diputados, de la que el actor pidió licencia en febrero, tras su participación en el famoso reality show de Telemundo.

Su licencia, especialmente en medio de discusiones legislativas como la reforma electoral, desató críticas. Mayer dice que su proceder fue legal y defiende que este tipo de decisiones son comunes en la política. “Yo no conozco a nadie que haya pedido licencia, que no haya sido por un tema personal... Mi nombre siempre genera polémica y siempre buscarán desacreditarme, pero no hice nada irregular, tampoco nada ilegal”, señala.

Sergio, quien dice actualmente cursa un doctorado en el Instituto Nacional de Administración Pública, asegura que está acostumbrado a la presión mediática y a los cuestionamientos constantes sobre su carrera. “Entre más grandes las desacreditaciones es que seguimos haciendo las cosas bien”, dijo.