Spider-Man: brand new day está cerca

En julio de 2026, las salas de cine a nivel global presenciaron el estreno de la película Spider-Man: brand new day, largometraje que se posiciona rápidamente como la producción más taquillera del año tras superar múltiples récords de recaudación internacional.

De acuerdo con informes oficiales emitidos por la empresa especializada en medición de taquilla Box Office Mojo, la entrega de Sony Pictures y Marvel Studios sobrepasó las marcas establecidas por entregas anteriores al registrar una recaudación superior a los mil 200 millones de dólares en su exhibición en salas.

Para los seguidores del superhéroe que buscan revivir la historia en la comodidad de su hogar, el título inicia su transición oficial hacia el formato digital.

¿A partir de qué fecha está disponible la película en formato digital?

La película Spider-Man: brand new day se encuentra disponible para renta y compra digital desde el 6 de octubre de 2026 a través de tiendas digitales como Amazon Prime Video, Apple TV y Sony Pictures Core. Esta primera ventana de distribución permite a los usuarios acceder al catálogo en alta definición previo a su desembarco en los servicios de suscripción mensual.

Asimismo, las empresas distribuidoras confirman el lanzamiento de las ediciones físicas en formatos Blu-ray y 4K UHD a partir del 15 de diciembre de 2026 para el mercado global.

¿Cuándo llega al streaming?

La incorporación de la cinta a los catálogos de suscripción sin costo adicional varía según la región debido a los contratos de distribución vigentes de Sony Pictures.

De acuerdo con información divulgada por el servicio de entretenimiento HBO Max para el mercado latinoamericano, la película llega a su catálogo y a los canales de televisión paga de HBO el 27 de noviembre de 2026.

Por otro lado, los acuerdos de transmisión para el público de Estados Unidos establecen su arribo a la plataforma Netflix durante el mes de diciembre de 2026.