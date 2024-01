El padre de Steven Spielberg, Arnold, siempre le pedía a su hijo que hiciera una serie sobre los bombarderos de EU en la Segunda Guerra Mundial, pues en su juventud se desempeñó como operador de radio.

Pero fue hasta hoy, que la tecnología se lo permitió, que ese sueño se hará realidad con Los amos del aire. “Reto a quien me diga que las escenas áreas no se ven reales. En los años 90 no podíamos hacerlas”, destacó Tom Hanks, en referencia a esa anécdota de Spielberg, quien se une a él como productor ejecutivo.

El serial fue grabado en Inglaterra y usa efectos de sets virtuales al estilo Mandalorian para mostrar los aviones, el cielo y los cañones que veían los pilotos.