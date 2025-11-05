Spotify, demandada por fraude

En California, la empresa de aplicación de música por vía de streaming, Spotify, fue acusada de ignorar un fraude masivo de transmisiones falsas que se realizaron en su plataforma.

El rapero canadiense Drake está en el centro de las acusaciones, pues se alega que el artista se benefició de miles de millones de reproducciones falsas a través de métodos fraudulentos, como el uso de bots.

La demanda fue presentada por el rapero RBX, que sostiene que esa actividad afecta a artistas, compositores y productores.