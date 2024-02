Hay dos personajes, en la vida de Sylvester Stallone, que lo llevaron a ser uno de los actores más importantes de la década de los 80: el icónico boxeador Rocky Balboa y el veterano de guerra Rambo. Y, aunque es prácticamente imposible imaginar a otro famoso dando vida a cualquiera de estos dos roles, hay muchas posibilidades de que esto llegue a pasar.

Incluso, Stallone ya tendría al candidato perfecto para apoderarse de la identidad del rebelde soldado, nada más y nada menos que Ryan Gosling, o por lo menos eso es lo que dijo en su reciente participación en el programa The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon.

En la charla con Fallon, el legendario actor reconoció que a pesar de las evidentes diferencias físicas entre ambos, Gosling posee una característica muy especial que difícilmente podría encontrar en otra persona: su fascinación por el personaje, lo que lo hace el ideal para el puesto.

Pero Stallone no lo decía de dientes para afuera, sino porque él mismo pudo ser testigo de esto, en un encuentro que tuvieron hace algunas semanas. “Lo conocí en una cena. Obviamente somos opuestos, él es guapo y yo no. Ryan me dijo ‘estaba fascinado con Rambo y solía ir al colegio vestido como él’. Yo pensé ‘esto es interesante’. Si alguna vez pasara la batuta, lo haría con él porque le encanta el personaje”, confesó.

El cambio, señaló, podría causar confusión a algunos, pero el también protagonista de Halcón está convencido de que el hecho de que Gosling sea rubio y un galán de cine, podría pasar a segundo término. “Yo creo que sí (podría ser Ryan Gosling), pero no sé si alguien diría ‘¡oye, es demasiado guapo para ser Rambo!’”, agregó.

Gosling, por su parte, ha hecho público su amor por Rambo, a tal grado que lo usó de inspiración para construir al Ken que aparece en la exitosa película Barbie, papel por el cual está nominado al Óscar. “Descubrimos que Stallone usaba muchos (abrigos de) visones. Mientras Ken lo llevaba puesto, era el Ken del visón, y eso lo separaba de los otros Ken”, reveló a Variety en una entrevista.

Hasta el momento no se ha confirmado que haya planes de revivir la franquicia, la última cinta se rodó en 2019; pero de llegar a concretarse, Gosling cumpliría su sueño de la infancia y, quizás, el de muchos otros de sus fans.