Star Trek visualiza un próximo viaje

Al tiempo que esta semana concluyó la cuarta temporada de Star Trek: Strange New Worlds, tres de sus protagonistas, Ethan Peck, Christina Chong y Paul Wesley, imaginan un futuro en el que pueda haber una película para continuar con sus personajes a bordo de la nave Enterprise. “Estoy esperando que suene el teléfono. Mis compañeros de reparto y yo amamos interpretar estos personajes durante casi cinco años. Ellos son fabulosos”, dice Wesley.

El actor interpretó a la versión más joven del legendario Capitán Kirk a la que el actor William Shatner dio vida en 1966, cuando debutó la serie original de Star Trek (Viaje a las estrellas).

Desde su estreno en 2022, los productores de Strange New Worlds avisaron que serían solo cinco temporadas para la serie que cuenta los viajes del Capitán Christopher Pike (Anson Mount) en el puente de mando del USS Enterprise. A su lado, personajes como el vulcaniano Spock (Ethan Peck) lo acompañan en su travesía de visitar nuevos mundos y aprender de civilizaciones.

Un líder nato

“Al interpretar a Kirk me di una suerte de libertad. Respeté el trabajo previo del gran William Shatner, quien construyó sus cimientos principales: que siempre es leal y nunca deja de ser un líder comprometido con su tripulación”, comenta Wesley.

Pero también, dice, quiso ahondar en la personalidad sensible y ver más allá de este concepto de que Kirk solo actuaba primero y preguntaba después, además de que hay quienes, sin haber visto la serie original, creen que era un mujeriego espacial. “A mí me ha interesado explorar su humanidad a través de su vulnerabilidad”, explicó Wesley, cuyo personaje se ha vuelto cada vez más presente en los eventos de la cuarta temporada.

Peck, de 40 años y quien desde la antecesora serie Star Trek: Discovery (2017-2021) ya se había puesto el uniforme de Spock, explica que, pese a que los eventos de Strange New Worlds están más cerca de la versión en pantalla de Leonard Nimoy, confió más en su instinto para darle vida.

“Cuando en 2018 interpreté por primera vez a Spock, sí me vi unos 30 episodios de la serie original de ‘Star Trek’; pero a lo largo de ‘Strange New Worlds’ hemos visto a mi personaje en muchas situaciones que el Spock de Nimoy no enfrentó, por lo que yo he tenido que llenar ese espacio”. “Ahora me dará emoción ver los episodios clásicos como una línea continua del personaje”, confiesa Peck, quien reconoce sentir nostalgia por saber que 2027 marcará la conclusión de Strange New Worlds con su quinta temporada y con la esperanza de ver la continuación en un filme.