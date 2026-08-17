Stephanie cayó rendida ante Sanz

La historia de amor entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz no comenzó cuando aparecieron juntos frente a las cámaras. La actriz soltó un detalle hasta ahora desconocido: conoce al cantante desde hace más de una década, incluso desde antes de casarse con su exmarido, Chad Campbell. “Hace muchos años. Antes de que yo me casara ya nos conocíamos; después de mucho tiempo, se fue construyendo una amistad muy bonita y respetuosa. Todo se dio de manera muy natural y tranquila”, reveló Cayo a la revista ¡Hola!
La peruana aclaró que el romance tardó en llegar. Primero fue admiradora de la música del español y, conforme pasaron los años, conoció al hombre detrás de las canciones. “Siempre admiré mucho su obra y con el tiempo fui conociéndolo más como persona. Todo se fue dando de manera muy natural, desde la amistad y con muchísimo respeto. Tomó mucho tiempo, es lo que quiero decir”, dijo.
El romance comenzó a quedar al descubierto este año, cuando Cayo acompañó a Sanz durante algunos conciertos de su gira latinoamericana. Uno de esos momentos ocurrió frente a miles de personas. “Estaba muy asustada. Tú sabes lo que es eso, era un estadio con 40 mil personas”, confesó.
Ahora la relación va viento en popa. Stephanie incluso ya vacacionó con los cuatro hijos del intérprete y asegura que ambos se respaldan profesionalmente. “Hay mucho apoyo de su parte en mi trabajo y hay mucho apoyo de mi parte en el suyo. Así que creo que somos un buen equipo”, afirmó.
Y tras una etapa complicada, ella saborea todavía más el presente: “Después de haber sufrido tanto, después de haber estado también mucho tiempo sola, creo que sí se siente aún mejor”.