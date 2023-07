En septiembre del año pasado, los actores Stephanie Salas y Humberto Zurita sorprendieron al mundo del espectáculo al confirmar que estaban iniciando una relación sentimental.

La noticia causó todo tipo de reacciones debido a que Zurita se estaba dando una nueva oportunidad en el amor por primera vez desde la muerte de quien ha descrito como el amor de su vida, la madre de sus hijos y actriz argentina Christian Bach.

Aunque los dos se decían felices y enamorados, al parecer la pareja tomó la decisión de continuar con sus vidas por separado, o al menos eso fue lo que dio a conocer el programa Pájaros en el alambre.

“Tengo una exclusiva que darles, pero no me gusta, me apena porque hacían bonita pareja, que tronaron Stephanie Salas y Humberto Zurita, eso me pasa gente que los conoce bien, ojalá y hayan terminado bien, ojalá todos estén bien”, mencionó Gustavo Adolfo Infante.