Stephen King condena ataque de EU

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara sobre la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su pareja, Cilia Flores, varias celebridades han externado su preocupación ante este intervencionismo.

El escritor estadounidense de novelas de terror y literatura fantástica Stephen King compartió en redes sociales su postura, criticando el actuar del gobierno norteamericano y la doble moral de su posición frente a los conflictos internacionales y la lucha contra el narcotráfico. “Maduro no es buena persona, de acuerdo. Pero Putin tampoco, y Trump le tendió la alfombra roja”, dando a entender que el discurso utilizado por Trump para justificar el ataque a Venezuela no es del todo honesto y que, en realidad, no ha actuado con justa parcialidad.

“No se trata de drogas, se trata de petróleo (que en cierto modo sí es droga)”, continúa en su mensaje, poniendo sobre la mesa la existencia de intereses ocultos por parte del gobierno de Estados Unidos. Asimismo, señaló: “Justo cuando uno piensa que Trump ha tocado fondo, rebota aún más”, cuestionando las decisiones ambiguas del mandatario.

Respaldan postura

La publicación ya cuenta con más de 500 mil visualizaciones y 55 mil reacciones. Finalmente, el mensaje del autor de la famosa saga de terror It, generó gran conversación, con posturas a favor y en contra.

“Los venezolanos y la gente de otros países de Sudamérica celebran esta acción. ¿Por qué no lo haces tú?”. “Trump le entrega Ucrania a Putin a cambio de que este le permita tomar posesión de Venezuela. Dos jefes mafiosos jugando con la vida de la gente”. “Basta de ambigüedades. ¿A quién le importa el carácter de Maduro? No deberíamos estar invadiendo naciones soberanas, punto”, fueron algunos de los comentarios y respuestas más populares.