Los escritores Steve Budge y Natalie Walter son insomnes y comenzaron a tener una relación de amistad más allá de lo laboral cuando, durante la madrugada, se encontraban el uno al otro en línea. “No podía dormir, iniciaba sesión en Facebook en medio de la noche y notaba que Steve también estaba en Facebook, así que empezamos a charlar e intercambiar mensajes tontos, chistes y fotografías”, recuerda Walter en las notas de producción de la serie Still up.

Basada en esta experiencia personal, ambos crearon la historia de Lisa (Antonia Thomas) y Danny (Craig Roberts), una pareja de amigos quienes contestan sus videollamadas justo cuando todas las personas se preparan para dormir.Ambos padecen insomnio, una enfermedad que se ha vuelto más común con el tiempo. En México más de 45% de adultos padece insomnio, según un estudio de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Producida por Phil Clarke, Paul Schlesinger y Arabella McGuigan Still up explora en las conversaciones de estos personajes, quienes durante el día son personas muy diferentes, pero en horario nocturno se convierten en los mejores amigos. “El insomnio es algo enorme y también tácito. La gente lo sufre en diferentes momentos de su vida porque todos tenemos vidas bastante estresantes, por eso creo que el insomnio es una consecuencia cada vez mayor”, señala Phil Clarke. “Esperamos que esta serie hable un poco de la realidad, pero también coloque al insomnio en un lugar donde hay optimismo a su alrededor. Los protagonistas se encontraron a causa de su insomnio y en cierto modo no quieren que desaparezca porque eso les quitaría el espacio de tiempo que tienen juntos”, detalla Arabella McGuigan en entrevista con medios latinoamericanos.

Por un lado, Lisa es una mujer activa, con una hija y una pareja, que en su cotidianidad va a la escuela, al supermercado y otros sitios, mientras que Danny es agorafóbico, no le gusta salir de casa, es periodista musical y eso le permite escribir sin trasladarse a algún lugar, un vecino le ayuda a llevarle alimentos y necesidades, pero por la noche él explora la vida mientras ayuda a Lisa a resolver sus diferentes problemas. “Lo principal es el tema de la amistad y esa sinceridad, que son tan descarados el uno con el otro, tan honestos y con un nivel de atención subyacente que es muy atractivo. Pueden hablar de cualquier cosa menos de sus verdaderos sentimientos”, dice Paul Schlesinger.

La serie, que ya está disponible en Apple TV+, completa su elenco con actores como Samantha Spiro, Lois Chimimba y Luke Fetherson.