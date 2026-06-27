¡Stitch cumple 24 años!

¿Sabías que cada 26 de junio se celebra el Día de Stitch? Este año el Experimento 626 cumple 24 años desde el estreno de Lilo & Stitch, versión animada; desde entonces, ha evolucionado al grado de convertirse en uno de los favoritos de Disney.

Aunque el live action de 2025 acercó a Stitch a las nuevas generaciones, este personaje se ha mantenido en el corazón del público desde el 2002, cuando apareció por primera vez en los cines.

Por esa razón, cada 26 de junio millones de personas alrededor del mundo celebran su día. La fecha no es casualidad, hace referencia a su “nombre científico”: Experimento 626, que en la forma de escribir la fecha en Estados Unidos sería 26 del 06.

Símbolo de unión familiar

En la historia original, el científico alienígena Jumba Jookiba creó a Stitch como una criatura prácticamente indestructible, con fuerza sobrehumana, inteligencia avanzada y una tendencia innata al caos.

Básicamente, era una máquina de destrucción. Sin embargo, su llegada a la tierra despertó algo que no estaba planeado: sentimientos como el amor y la empatía.

La dualidad entre el caos y el amor y protección de los suyos ha llevado a muchas personas a identificarse con Stitch, quien además nos enseña que no necesitas ser perfecto ni encajar en la sociedad para ser amado. Pero ¿cómo pasó a convertirse en un ícono de Disney? Stitch rompió molde de los personajes de Disney de los 90: princesas y clásicos como Mickey y sus amigos.

Es más cercano a los que nacieron con Pixar, más humanos y cercanos. Además, su diseño reta lo común; la combinación de rasgos de diferentes animales lo hace visualmente atractivo, volviéndolo inolvidable.

¿Cuántas películas tiene Stitch?

Hasta hoy, Stitch ha protagonizado tres películas animadas y un live action, además de una serie, una adaptación para Japón y crossovers con diferentes cintas de Disney. Así se conforma este universo:

Lilo & Stitch (2002)

El inicio de todo; se estrenó en 2002 bajo la producción de Disney. Cuenta la historia de Lilo, la solitaria niña hawaiana que adopta a este experimento alienígena, enseñándole el verdadero significado de la familia y el “ohana”.

La película de Stitch (2003)

El universo alienígena se expande al presentar a los otros 625 experimentos creados por el Dr. Jumba. Además, Stitch y Lilo deben salvar a su familia de las fuerzas galácticas.

Lilo & Stitch, la serie (2003)

Se estrenó después de la segunda entrega de este personaje y tuvo solo dos temporadas. Aquí Lilo y Stitch deben buscar los experimentos extraviados de Jumba, intentando cambiar su comportamiento destructivo por uno más amigable.

Lilo & Stitch 2: Stitch en corto circuito (2005)

Pese a haber salido después de la película de Stitch, es la continuación de la primera entrega. En ella Stitch debe lidiar fallos en su programación genética mientras Lilo se prepara para un concurso de hula.

Lilo & Stitch live action (2025)

Es la versión con personajes de carne y hueso, y un animatrónico, que dan vida a la película original, pero con algunas adaptaciones. Ha sido uno de los live actions más exitosos de Disney hasta el momento.

Sumado a estas, en 2008 Disney produjo una serie anime titulada Stitch!, para Japón, en respuesta a la enorme popularidad del personaje. Asimismo, el Experimento 626 ha aparecido en videojuegos y promocionales donde interactúa con otros personajes de Disney.

El universo de Stitch más allá del cine

Si en algo ha triunfado Stitch más allá de la taquilla, es en el merchandising. Stitch es uno de los personajes más comercializados de Disney actualmente; basta darte una vuelta por las tiendas oficiales para darte cuenta la cantidad de productos que ofrecen.

Su imagen va más allá de peluches y juguetes, se extiende a ropa, accesorios, tazas, termos, bolsas, carcasas para celulares y una infinidad de opciones que mantiene cautiva a los adultos.

De esta popularidad han nacido grandes colaboraciones. Una de las más reconocidas es con Primark, la cadena de tiendas originaria de Irlanda que vende ropa, calzado, accesorios y hasta elementos decorativos de Stitch desde 2016.

También marcas como Claire’s, Pandora, Adidas, LEGO y hasta McDonalds se han unido a este alienígena para atraer a los consumidores. Una que ha ganado popularidad entre los amantes de los peluches es la colaboración entre Squishmallows y Disney. Con su enorme abanico de opciones hay un Stitch suave y esponjoso para todos los gustos. Desde los Clip-On para colgar en tus bolsas y mochilas, hasta tamaños más grandes de diferentes diseños, perfectos para abrazar.

Finalmente, Stitch también ha invadido el mundo de la comida. Para el estreno del live action, diferentes restaurantes y cines lanzaron menús especiales, además de otros productos “brandeados” con este personaje.

Definitivamente, Stitch es uno de los personajes más icónicos de Disney, por su carisma y la facilidad con la que nos identificamos con él. ¿Cuándo conociste al Experimento 626?