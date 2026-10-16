Street Fighter no conoce fronteras

En las maquinitas de los 90, elegir a un peleador de Street Fighter II era como recorrer el mundo: Ryu, de Japón; Ken, de Estados Unidos; Chun-Li, de China, y Blanka, de Brasil. Incluso México se sumó en una edición especial, con T. Hawk.

Esa diversidad también se refleja en la adaptación que llega al cine, en donde actores de distintas nacionalidades comparten algo más que su afición por el videojuego. “Todos los que fuimos elegidos también somos fanáticos del juego, se siente como ganar una lotería unirse a esta familia”, dice Jason Momoa, actor nacido en Hawai que interpreta a Blanka, conocido por sus descargas eléctricas.

Chun-Li, famosa por sus rápidas patadas, tiene en esta versión la misión de reunir a Ken y Ryu para un torneo. La interpreta Callina Liang, canadiense de origen chino que creció entre Pekín, Sídney y Singapur. “Crecí jugando al juego, miré a Chun-Li como una pequeña chica china. Espero que la generación más joven también pueda ver a una mujer luchadora, fuerte en una película de acción más grande y saber que algún día pueden llegar a ser tan fuertes o más y que pueden ser fuertes y femeninas a la vez”, comparte Liang.

Conocer al otro

Ryu, el peleador japonés, es interpretado por Andrew Koji, británico de padre japonés y madre inglesa. El actor encuentra en las artes marciales una forma de aprender del rival. El estadounidense Ken está a cargo de Noah Centineo, nacido en Miami. Su personaje y Ryu crecen como hermanos, pero sus caminos se sepan y deben reencontrarse. “El filme realmente es sobre ellos encontrando su camino de vuelta. Crecieron juntos, eran hermanos, una familia elegida. Cuando pasas tus años formativos con gente, desarrollas relaciones muy cercanas. Aprendes a depender de los demás, son relaciones reales”, explica Centineo.

La franquicia cuenta con tres películas con actores, cinco animadas y cuatro series, incluidas las de internet.