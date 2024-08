Luego de la controvertida respuesta de “Gomita” sobre su hombre ideal, quien tendría que ganar un sueldo de 500 mil pesos mensuales, se viralizó un video en redes en el que aparece el stripper Anthony Mendoza hablando sobre la influencer.

Refirió que ella es cliente frecuente del club para mujeres Woman VIP Room en el que trabaja; aunque al principio no quería decir el nombre, fue el entrevistador quien tras ver las fotos de “Gomita”, dijo su nombre en voz alta.

“Ella ahorita se está parando el cuello, y no es que yo me quiera colgar de su fama, pero tú (‘Gomita’) te quieres parar el cuello ahorita, diciendo que tú quieres vatos con dinero, cuando a ti te gusta mantener cabrones. Y no es ser yo poco hombre, simplemente es la realidad”, comentó Mendoza en el podcast de Ricardo “Loco” Arreola.

Anthony relató que ella le enviaba fotos por Whatsapp, aunque aclaró que no eran íntimas. Al mostrar una de esas fotos al conductor, este reconoció a “Gomita”. Y es que hace unos días, Araceli Ordaz dijo en La casa de los famosos que a ella le ha costado conquistar a Agustín Fernández porque ahí adentro no tiene los medios para hacerlo, pues refirió que afuera ya le hubiera comprado todo.

Anthony Mendoza no se guardó nada y criticó las declaraciones de la influencer sobre su preferencia por hombres ricos.