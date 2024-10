Los actores Héctor Suárez Gomís y Juan Soler coincidieron en la obra Mi mujer se llama Mauricio (entre los años 2001-2002), y además de una gran amistad, se generó una química histriónica; así que se prometieron volver a reunir sus carreras.

Pero tuvieron que pasar más de 20 años para que este reencuentro se pudiera dar, ahora en la puesta en escena Buenos muchachos, en la que estos famosos se representan a sí mismos.

En ella, detalla el escritor Suárez Gomís, se aborda la vida de dos actores que se reúnen con la intención de hacer una obra, en la que abordan temas muy profundos sobre el amor de hombre y el dolor y la nostalgia de la soledad. “No logramos obtener los derechos de otra obra y Juan me dijo ‘¡escríbela tú!’. Me metió en una encrucijada, pero escuchando una canción de Montaner y Lerner, que habla de planear una canción, pero ya la están cantando, me vino la idea. Entonces, le marqué a Juan y le dije: ‘¡Ya la tengo!’, seremos dos actores que planean una obra y ya la están representando’”, explicó, Suárez Gomís.

Juan Soler califica a Buenos muchachos como honesta y autobiográfica porque él y su colega se representan a ellos mismos y desnudan su alma en escena. “Es una montaña rusa de emociones, cada espectador tiene un punto de encuentro con algún pasaje de la obra o con varios”, comentó Soler. “Es un tema de amor de hombre, pero sin ser tratado desde la perspectiva homosexual, son dos hombres que se identificaron y reflexionan juntos”.

Héctor adelantó que hay un pasaje en el que se aborda el tema de ser huérfano ya de adulto y el cómo te sientes solo en la vida, aunque tengas hijos. “Es que el diálogo de amor en los hombres está prohibido por el mismo machismo. Pero los hombres también necesitan expresar sus emociones, también son vulnerables”, dijo el creador de El Pelón en los tiempos del cólera.