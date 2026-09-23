Subasta de arte a favor de la Sinfonietta

Este 15 de octubre, la Galería Bernardini y la Fundación Youth Sinfonietta Chiapas realizarán una subasta de arte con la finalidad de recaudar fondos para la construcción de un aula que estará destinada para que niñas, niños y jóvenes puedan practicar y desarrollar sus habilidades musicales en un espacio digno, adecuado y equipado para su formación artística.

La actividad se estará realizando a las 7:00 PM en Casa de Agua, ubicada en la 17 Poniente Sur, número 655, entre 5ta y 6ta Sur, de la colonia Xamaipak de Tuxtla Gutiérrez.

Durante la velada se contará con la participación de la pintora María Valera y la participación musical del maestro Roberto Peña Sommer, quienes estarán reunidos en un mismo escenario para transformar vidas a través del arte.

Por medio de una nota de prensa detallaron que la subasta reunirá obras de destacados artistas modernos y contemporáneos, ofreciendo a coleccionistas y amantes del arte la oportunidad de adquirir piezas de gran valor mientras contribuyen a la creación de un nuevo espacio para la educación y el desarrollo musical de niñas, niños y jóvenes.

Organizaciones

Cabe resaltar que desde hace varios años, Bernardini Art Gallery & Auction House ha impulsado subastas con causa, convencida de que el arte puede convertirse en un puente entre la cultura y la responsabilidad social.

Para este año han realizado una alianza con la Fundación Cultural Youth Sinfonietta, reafirmando el compromiso y demostrando que cada obra adquirida puede convertirse en una contribución tangible y transformar la vida de algunas personas.

En tanto, la Fundación Cultural Youth Sinfonietta trabaja en la formación musical de niñas, niños y jóvenes a través de un modelo de orquesta-escuela, brindándoles oportunidades para aprender y desarrollar sus habilidades musicales mediante clases, práctica instrumental, ensayos y presentaciones.

Con su labor busca acercar la educación musical a las nuevas generaciones, fomentando valores como la disciplina, la perseverancia, la concentración, la creatividad y el trabajo en equipo.

Cómo participar

Para los interesados en obtener su paleta de participación, esta se puede obtener de manera presencial el día del evento, para mayor información pueden solicitar 442 331 6415.