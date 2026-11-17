Hoy martes, un pequeño cuadro, de 18 x 24 cm, con un sol, dividido entre la noche y el día está por ser subastado entre 2 y 3 millones de dólares en Nueva York, pues la obra es de nada más y nada menos que Frida Kahlo.

Esto ha causado preocupación, pues de acuerdo con el colectivo Defendamos la Colección Gelman, este cuadro, titulado Congresos de los pueblos por la paz, debería estar bajo resguardo de la Casa Azul, en Coyoacán. “La obra forma parte del legado que Diego Rivera dejó al ‘Pueblo de México’ en 1957 y exige a las autoridades culturales intervenir para impedir la venta”, afirma el colectivo.

En el comunicado, los miembros del colectivo recuerdan que la exdirectora de la Casa Azul ya había documentado la salida de la Casa Azul de creaciones de Kahlo, entre esas la pintura al óleo de 1952. “El listado original está notariado y establece que ‘bajo ningún motivo ni pretexto’ los objetos del patrimonio podrían ser extraídos de los recintos; es decir, explicó Trujillo en un escrito del año pasado, que ‘no podrían salir de ahí ni siquiera para exposiciones ni bajo ninguna otra circunstancia’”, se lee en el comunicado.

Opinión

Ahora que se puede ver entre los lotes que ofrecerá la noche del martes la subastadora Christie’s, el colectivo señala la falta de protección del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) a estas obras que cuentan con declaratoria patrimonial, como muchas de la Colección Gelman y que ahora están en España.

“Parece que se está volviendo una moda en nuestro país desdeñar la legislación que protege el patrimonio nacional, y, lo más grave, es que se la desdeña, no a espaldas de las autoridades competentes, sino con su venia inexplicable”, consideran. “La subasta de esta obra, que pertenece al pueblo de México, no puede llevarse a cabo, es indignante que las autoridades lo permitan”, es la postura del colectivo.

El Inbal se defiende

Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se posicionó sobre esta situación, en la que señala que la venta en el extranjero del cuadro de Kahlo es legal.

“La obra salió de México en 1953, más de tres décadas antes de la publicación del decreto que declaró monumento artístico la obra de Frida Kahlo. En casos anteriores, el Inbal ha precisado que la prohibición de exportación definitiva se aplica a las obras que se encontraba en territorio nacional al momento de publicarse el decreto”, declaró en una tarjeta informativa.

Aunque la institución señala que, de acuerdo con el experto Luis Martín Lozano, la pieza fue llevada a Viena por el propio Diego Rivera en 1953, pidió a la casa de subastas “documentación que acredite la procedencia y la propiedad de la obra”.

Christie’s indica que la pintura fue vendida por la Galería Ramis Barquet en Nueva York y que de ahí fue subastada en 2020 por Sotheby’s.