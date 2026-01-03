Suben precios en Museo Nacional

Como cada año, el Museo Nacional de Antropología (Paseo de la Reforma, Ciudad de México) abrió sus puertas el 1 de enero para los visitantes que decidieran disfrutar del primer día de asueto del año, sin embargo, para 2026 se tiene contemplado aumentar la tarifa de acceso al importante recinto.

A través de sus redes sociales, el Museo de Antropología informó que a partir del 1 de enero de 2026 subió el costo de entrada general a 210 pesos, pero el precio para visitantes nacionales y para los extranjeros residentes en el país es de 105 pesos.

Así, el recinto aumentó en más del 100 % el costo a los turistas extranjeros, y para los mexicanos el aumento real es de 5 pesos. La entrada gratuita se mantiene para personas mayores de 60 años con credencial Inapam, menores de 13 años, personas con discapacidad y profesores y estudiantes con credencial vigente.