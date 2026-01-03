﻿﻿
SÍGUENOS
GenteCultura

Suben precios en Museo Nacional

Enero 03 del 2026
El precio para visitantes nacionales y para los extranjeros residentes en el país es de 105 pesos. Cortesía
El precio para visitantes nacionales y para los extranjeros residentes en el país es de 105 pesos. Cortesía

Como cada año, el Museo Nacional de Antropología (Paseo de la Reforma, Ciudad de México) abrió sus puertas el 1 de enero para los visitantes que decidieran disfrutar del primer día de asueto del año, sin embargo, para 2026 se tiene contemplado aumentar la tarifa de acceso al importante recinto.

A través de sus redes sociales, el Museo de Antropología informó que a partir del 1 de enero de 2026 subió el costo de entrada general a 210 pesos, pero el precio para visitantes nacionales y para los extranjeros residentes en el país es de 105 pesos.

Así, el recinto aumentó en más del 100 % el costo a los turistas extranjeros, y para los mexicanos el aumento real es de 5 pesos. La entrada gratuita se mantiene para personas mayores de 60 años con credencial Inapam, menores de 13 años, personas con discapacidad y profesores y estudiantes con credencial vigente.

﻿