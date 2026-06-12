Suchiapa, una festividad viva

El municipio de Suchiapa vivió una de sus máximas celebraciones culturales, conocida como Fiesta de Corpus Christi. Durante una semana el municipio se transformó en un lugar emblemático donde el sonido del tambor y el carrizo acompañó las danzas, las oraciones y la alegría de cientos de personas.

La actividad comenzó el 2 de junio, justo 60 días después del Domingo de Resurrección. El actor inicial fue con el recorrido de la Topada del Santísimo Sacramento del Altar, para culminar con la tradicional “Revolcada de los tigres”.

Al grito de “Vivamos nuestra cultura y nuestras tradiciones”, el pueblo invitó a ser parte de estas manifestación que destacó por sus danzas ancestrales, su gastronomía tradicional y rituales únicos.

Mediante este encuentro los habitantes de este municipio dan a conocer su cultura y su calidez.

Un celebración con gran impacto

De acuerdo con el sitio México Desconocido, la Fiesta de Corpus Christi tiene un gran arraigo entre la población de Suchiapa, tomando como base un ritual católico.

Uno de los elementos principales de esta manifestación es la “Danza del Calalá”, un baile de origen prehispánico que se efectúa con la intención de ahuyentar el mal y pedir una buena cosecha. “Calalá” deriva de “calaahlau”, un término de origen chiapaneco que significa “donde viene el venado”.

Otra de las danzas es la “Revolcada”, el culmen del festival y que consiste en que decenas de “tigres” se revuelcan de rodillas sobre la tierra frente a la ermita.