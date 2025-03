Las oraciones se concentran para que Memo del Bosque se recupere y salga adelante. Diariamente recibe buenos deseos y bendiciones de amigos y fans que se concentran para que salga de esta nueva crisis de salud, entre ellos el actor Lalo España, quien tuvo un sueño muy especial con el productor de programas como El Calabozo, El planeta de cabeza, Black and White, y No manches.

El 7 de marzo Del Bosque encendió las alarmas sobre su estado de salud porque su esposa, la conductora Vica Andrade, compartió un video en el que se observa a Memo en una cama de hospital, visiblemente más delgado y recibiendo muestras de cariño de sus tres hijos.

Además, el propio Memo confesó que se enfrentaba a su mayor reto de salud en su vida. “Vamos por el intento más grande de salud que haya vivido hasta ahora, Abrazo enorme para todos los que lo necesitan. Dios contigo”, escribió.

Desea que se recupere

El actor Lalo España, quien fue entrevistado hace tiempo por Memo del Bosque, bromeó al recordar que el productor le regaló una botella de vino, y le escribió que no se preocupara por si alguien se sentía celoso del obsequio.

Lalo compartió que soñó con Memo del Bosque, y ahí lo encontró caminando en una calle, asegura que se veía muy bien, entonces se tomaban una foto para que su familia y la gente que lo conoce viera lo bien que se encontraba. “Querido @memodelbosquetv anoche soñé contigo y en mi sueño me dio mucho gusto encontrarte caminando en una calle y te veías muy bien; de pronto nos tomábamos una foto para que tus seres queridos y la gente que te conoce pudiera verte mejor”, contó.

España reiteró la experiencia de la entrevista con Memo y le mandó los mejores deseos para una pronta recuperación. Fue muy bonito el sueño y en esta vida fue muy bonita mi visita a tu casa y la entrevista que me hiciste. Te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos para ti en estos momentos. Por favor no te preocupes de que alguien se ponga celoso por el vino que me regalaste… Te quiero mucho, Memo. Toda la buena vibra”, se lee.