Sueñan con llegar a Bellas Artes

Luego de más de cinco décadas cantando las historias de México, Los Tigres del Norte quieren un nuevo escenario: el Palacio de Bellas Artes.

Tras su presentación por las fiestas patrias en la alcaldía Venustiano Carranza y una visita a Palacio Nacional, la agrupación confirmó que existen planes importantes en México y dejó abierta la posibilidad de cumplir uno de sus mayores anhelos. “Claro, anhelamos Bellas Artes y puede ser que les tengamos una sorpresa pronto”, adelantó Luis Hernández durante un encuentro con medios. “Un día les damos la noticia, primeramente, a Dios”, dijo Hernán Hernández y anticipó que entre octubre y noviembre revelarán más proyectos, entre ellos un documental.

Los jefes de jefes llegan a este momento después de recibir reconocimientos en varias ciudades de Estados Unidos. Minneapolis incluso proclamó el pasado 9 de septiembre como el “Día de Los Tigres del Norte”.