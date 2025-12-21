Sufre amputación parcial de nariz

La modelo Dorismar atraviesa por un complicado momento de salud luego de que su abogado confirmara que sufrió una amputación parcial de la nariz y daños irreversibles por una intervención estética en México. Fue en 2023, cuando ella decidió someterse a una rinoplastia para corregir una ligera asimetría en su nariz. El procedimiento fue llevado a cabo por el cirujano mexicano José Achar, quien le hizo varias intervenciones a la argentina.

Dorismar viajó a Colombia para corregir el daño, aunque por la gravedad de las lesiones, su equipo legal presentó una denuncia penal. “No solo estamos en presencia de una mala praxis, fue un procedimiento médico que generó la amputación de parte de la nariz de mi representada. Ella ya tiene afectaciones respiratorias irreparables”, indicó el litigante Salvador Padilla.