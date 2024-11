Cecilia Bolocco, ex Miss Universo y actriz de la serie Yo soy Betty, la fea, se sometió a un procedimiento estético para quitarse unas manchas que la tenían muy asustada pero su rostro quedó con lesiones, así lo compartió con sus seguidores en redes sociales.

Bolocco tuvo un papel importante en la serie colombiana de 1999, protagonizada por Ana María Orozco, quien encarnó a Beatriz Pinzón Solano, fue Cecilia quien descubrió a Betty llorando después de que leyera la carta escrita por Mario Calderón en la que se revelaba que el amor de Armando Mendoza era una mentira. Aunque su participación fue breve, esta fue muy importante dentro de la historia y con Betty, pues fue ella la primera que escuchó su tragedia como “fea” y quien le dio los primeros consejos para su cambio radical.

Cecilia Bolocco anunció que no podrá participar en el Teletón Chile que se llevará a cabo este 8 y 9 de noviembre, debido a que se sometió a un procedimiento para quitarse unas manchas en la piel que le dejó “varias lesiones”.

A través de un video, Bolocco, de 59 años informó que debido a que tiene que cuidarse por las lesiones que le hicieron en la piel al quitarle las manchas, no podrá maquillarse, por lo que no cree asistir al evento Teletón. “¿Cómo están, mis queridas amigas? Yo quiero dejarles este mensaje para pedirles que por favor, como todos los años, colaboren con Teletón”, comenzó diciendo Bolocco. “Yo desgraciadamente no podré participar”, agregó.

Para finalizar su mensaje la comunicadora llamó a sus seguidores a que todos se unan a la Teletón. “Este es el llamado que he hecho durante tantos, tantos años para esta magnífica obra que ojalá se puedan sumar como siempre. Un beso enorme para todos y todas. Los amo”, concluyó.