Sufre Lupillo pérdida total de audición

Lupillo Rivera está pasando por un complicado momento de salud que afecta directamente su desempeño en el escenario, el cantante detalló cómo le ha perjudicado su problema de audición a tal grado que se tomará un descanso de verdad.

Fue en abril de 2025 que Rivera se salió del reality La Casa de los Famosos All-Stars por una "situación médica crítica", sin que en ese momento se revelara con claridad la razón. Ahora, en una entrevista para el programa Despierta América, Lupillo revela lo mal que la está pasando, y entre lágrimas detalla como su día a día se ha visto afectado por esta situación que lo aleja cada vez más de los escenarios.

Visiblemente afectado, Lupillo dijo que tiene problemas de salud que el público desconoce, los cuales lamentablemente lo están alejando de lo que más ama hacer, que es cantar. "Me han surgido más cosas que la gente no sabe, creo que este momento es muy fuerte para mí porque me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho el escenario, la adrenalina", dijo.

Se sabe que Lupillo ha recibido tratamiento otorrinolaringológico en el oído derecho; sin embargo, al parecer su padecimiento es más delicado de lo que se pensaba, pues detalló afirma que solo le queda funcional un oído y no al ciento por ciento, solo un poco, pues con el otro oído ya no escucha nada. "No escucho ya las alarmas en la mañana, no escucho cuando me despierta mi equipo para ir a trabajar, la puerta; en el escenario me baso en la vibración", se sinceró.

Fue claro al decir que no estaba al ciento por ciento, por lo que no podía ni debía ofrecer un show, pues el público paga un boleto para disfrutar de un artista que esté al cien.