Sugey Ábrego estrena obra de teatro

La actriz Sugey Ábrego se atreve a poner el cuerpo, la voz y el alma en La obscenidad de la carne, una puesta en escena de Omar Suárez, que desmenuza el deseo y la rutina del matrimonio.

Ábrego interpreta a Ana, una mujer que lo tuvo “todo”: matrimonio, hijos y estabilidad, pero que vive un abismo de insatisfacción que la devora por dentro. “Es una mujer que hizo lo que se suponía debía hacer: casarse, tener hijos, seguir la fórmula, pero está en crisis. Pasional y existencial”, dice.

La obra expone las mentiras que sostienen muchos matrimonios: silencios, rutinas, engaños disfrazados de estabilidad. Y entre risas nerviosas, codazos y silencios incómodos, Sugey lo dice sin rodeos: “La gente se ríe en los momentos más oscuros, pero es que esta obra es catártica. Te remueve, te hace pensar y honestamente, sale más barata que ir a terapia”.

Cuando decimos que Sugey se desnuda, no es una metáfora, su cuerpo se revela, pero no para erotizar al espectador, sino para confrontarlo. Y mientras sacude conciencias en escena, la actriz sigue grabando novela (Monteverde, donde interpreta a una villana, una reclusa apodada “La Fiera”), estudia Derecho y no suelta su cuenta de Onlyfans. “Lo que gano ahí lo estoy invirtiendo en mí. No me compro camionetas de lujo, invierto en mi educación. Quiero ayudar a mujeres, a madres, a niños migrantes. Ese es mi plan”, señala.

La obra se presenta en teatro Renacimiento (colonia San Rafael, en la Ciudad de México, de viernes a domingos). Comparte escena con Jorge Salinas, Horacio Pancheri y Eli Álvarez.