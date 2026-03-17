Sugey Ábrego pudo quedar paralítica

Sugey Ábrego dejó a sus seguidores sumamente preocupados luego de revelar que sufrió una terrible caída que puso en riesgo su movilidad.

Ábrego compartió una imagen en sus redes sociales donde advirtió que se encuentra en rehabilitación luego de caerse en el baño de su casa: “Esto puede ser la diferencia entre seguir caminado o no después de un resbalón en la regadera”.

Sugey hizo una transmisión para explicar lo que sucedió. “Tuve un golpe muy fuerte en mi cabeza y tuve un traumatismo craneoencefálico y la inflamación en mi cabeza, al no producir sangre o descalabrarme, decidí continuar con mis actividades en el día a día, me fui al teatro, el golpe fue muy fuerte”, dijo.

La actriz reveló que se negó a ir a un hospital, pero las complicaciones tras el golpe llegaron después.