La agrupación de música regional mexicana Yahritza y su esencia, sigue acaparando la atención por los comentarios que realizaron en una entrevista sobre la gastronomía mexicana y el país en sí, lo que ha generado numerosas críticas y burlas dirigidas al grupo.

Aunque la vocalista principal, conocida por su éxito “Frágil”, y sus hermanos, integrantes de la banda y oriundos de Estados Unidos, emitieron disculpas por la forma en que manifestaron su descontento con su vivencia en México, da la impresión de que el público aún no está inclinado a perdonarlos, ya que siguen bajo una observación detallada.

Cabe mencionar que los usuarios de internet constantemente comparten videos anteriores de la agrupación, en los cuales también han hecho declaraciones que podrían considerarse “escandalosas”. En medio de la controversia actual, los intérpretes han revelado con qué artista les gustaría colaborar en el futuro, pero aquí surge la interrogante: ¿es este artista mexicano? Te contamos todos los detalles.

Por medio de Tiktok, se difundió un video en el cual se puede apreciar a Yahritza y a su hermano Jairo Martínez en la alfombra roja de los premios Latin American Music Awards. Durante este momento, una presentadora aprovechó la oportunidad para cuestionarlos acerca de sus posibles colaboraciones futuras, incluso aquellas que podrían trascender los límites del género regional mexicano.

En respuesta a esto, la intérprete compartió su deseo de colaborar con una figura destacada en el ámbito de la música urbana, y no menos importante que la colombiana Karol G. “La verdad, me gusta mucho la música de Karol G”, comentó, y confesó que siempre la escuchan ella y su hermano cuando están manejando. “Imagínense a Karol G y a mí en una canción”, expresó emocionada.

Pero la respuesta no fue bien recibida. Además, los usuarios en línea les sugirieron considerar una colaboración con el cantautor italiano Tiziano Ferro, quien en años anteriores también se encontró en medio de la controversia al hacer comentarios públicos acerca de las mujeres mexicanas. “Va a hacer dúo con Tiziano”. “Karol G, dile que no”. “Ahorita no, mi ‘chicken’”. “Pero Karol dice que le gusta México”. “Ya no se va a poder, Yahritza”, fueron algunas de las reacciones.

Hasta este jueves, la intérprete de “Provenza” no ha respondido a los deseos de Yahritza.