Sujatovich y Laferte le cantan al amor

La colaboración con Mon Laferte es uno de los momentos más llamativos en el presente de Conociendo Rusia. El proyecto encabezado por Mateo Sujatovich ha fortalecido su conexión con el público latino gracias a “Esto es amor”, una canción que nació a partir de una invitación directa de Laferte y que ambos trabajaron incluso a distancia antes de llevarla al escenario.

La química entre ambos artistas no solo se quedó en estudio: también la llevaron en vivo, por ejemplo, durante el Vive Latino 2026, donde interpretaron juntos el tema y confirmaron que la alianza funciona tanto en lo musical como en lo escénico.

Proyecto

Esta colaboración forma parte de una etapa clave para Conociendo Rusia, que ha apostado por sumar voces femeninas relevantes de la escena como Mon Laferte, Natalia Lafourcade o Nathy Peluso, ampliando su alcance en Latinoamérica.

Más allá de este momento, el proyecto ha ido creciendo con paso firme. Sujatovich ha dejado claro que la música es parte esencial de su vida —“un idioma familiar”, según sus propias palabras—, y eso se refleja en un sonido que mezcla influencias clásicas con sensibilidad pop contemporánea.

Además, tras su paso por México, el músico adelantó que viene nueva música y una gira internacional ambiciosa que recorrerá América y Europa, consolidando a Conociendo Rusia como uno de los nombres más sólidos del pop-rock latino actual.