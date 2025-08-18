El juego comienza con una historia típica de otros títulos de la serie Mario. El villano Bowser secuestra a la Princesa Peach, pero esta vez con el propósito específico de casarse con ella. Al principio, Mario es derrotado y pierde su sombrero rojo. Pronto, el héroe se encuentra con un sombrero fantasma llamado Cappy, quien le ofrece su ayuda. Su hermana Tiara también fue secuestrada, quien la quiere usar como corona para Peach, y el fantasma sugiere que se unan para encontrar y derrotar a Bowser.

Los héroes comienzan a viajar alrededor del mundo, siguiendo los pasos del villano en el barco volador Odyssey, se dan cuenta de que el villano ha estado devastando los reinos locales y robando sus objetos más valiosos en preparación para su boda, por ejemplo, un vestido de novia del Reino de los Lagos o un pastel del Reino de las Nieves. Mientras el héroe lo busca alcanzar, una pandilla de liebres Broodals se interpone en su camino. Mario debe luchar contra cada uno de ellos y restablecer el orden en los reinos.

Al final, Mario llega al objetivo final: a la luna, para interrumpir la ceremonia de boda y la princesa Peach. Supera al villano en la batalla final, y la rescata de la mazmorra que se derrumba y toma posesión del cuerpo de Bowser. Entonces aprovecha el momento para proponerle matrimonio a la Princesa Peach, pero al mismo tiempo Bowser intenta hacer lo mismo. Comienzan a competir entre sí, invadiendo sin tacto su espacio personal y la princesa ofendida rechaza la oferta de ambos, con la intención de regresar a la Tierra con el Odyssey. Mario va con ella, mientras que el villano se queda en la luna.

Jugabilidad

Super Mario Odyssey es un videojuego de plataformas en el que el jugador controla a un personaje llamado Mario y viaja a través de diferentes mundos llamados Reinos, usando un barco volador en forma de sombrero llamado Odyssey. Los reinos en sí mismos son vastos mundos abiertos para explorar, similares a Super Mario 64.

Las ubicaciones están repletas de cachés, acertijos y niveles ocultos. Al resolverlos, recibe las llamadas Energiluna, con el que puedes aumentar la autonomía de vuelo del Odyssey y abrir el acceso a nuevos mundos.

Cuando llega por primera vez al siguiente reino, se encuentra en un estado de declive tras la invasión de Bowser. Debe derrotar a los secuaces del villano y restablecer el orden en el reino. Para hacer esto, debes pasar por varias misiones principales y luego luchar contra los jefes, sus secuaces.

Después de eso, el orden regresa al reino y el usuario obtiene acceso a nuevas tareas ocultas. Las Energilunas también se pueden obtener en las peleas de jefes. Mientras explora los rincones de cada mundo, puede reemplazar las banderas colocadas por Bowser con las propias.

Mario viaja con un compañero fantasma llamado Cappy, que ha tomado la forma del sombrero rojo perdido de Mario, siguiendo las huellas dejadas por Bowser. Puede atacar a los oponentes con el sombrero, usarlo como una plataforma temporal y establecer un control temporal sobre otros personajes u objetos.