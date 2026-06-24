Supergirl, la heroína imperfecta

Supergirl nunca tuvo la oportunidad de convertirse en la heroína perfecta. Mientras Superman creció en la Tierra rodeado de una familia que lo quiso y lo protegió, Kara Zor-El pasó sus primeros años viendo cómo desaparecía todo lo que conocía.

Kara vio morir a las personas que amaba, perdió su planeta y cargó durante años con una búsqueda de venganza desde la destrucción de Krypton.

Milly Alcock, quien interpreta a Kara, considera que esa es precisamente la razón por la que el personaje resulta tan interesante. “Es importante romper con la idea del personaje femenino perfecto porque no es real. Nadie es perfecto. No me parece interesante tampoco. Hay muchos matices que aparecen cuando alguien tiene defectos. Por eso es mucho más emocionante”, explicó Milly.

El personaje

En la historia vemos a Kara, una chica impulsiva, sarcástica, a veces egoísta y marcada por el trauma. Lejos de ocultar esos defectos, la película de DC los coloca en el centro de la historia. El director Craig Gillespie asegura que fue precisamente esa imperfección lo que lo convenció de sumarse al proyecto. “Lo que me emocionó fue que se trata de un personaje complicado, interesante e imperfecto, que no pide disculpas por ser quien es. Está atravesando un trauma y aun así es una heroína. De una manera extraña, lo que más me interesó fue precisamente lo humana que resulta. Poder alejarla de algo inalcanzable y convertirla en alguien con quien el público pueda identificarse, celebrando además sus defectos, fue un verdadero honor”, señala.

Bajo distintas reglas

La película Supergirl no solo gira en torno a sus poderes (los mismos que Superman: fuerza, velocidad y resistencia, puede volar y tiene visión sobrehumana) o a su lugar dentro del nuevo Universo DC. Milly y sus creadores buscan cuestionar por qué los personajes femeninos suelen cargar expectativas distintas a las del sexo masculino.

“Inherentemente existe más presión sobre las mujeres en cualquier ámbito y en cualquier industria. Y especialmente en una industria dominada históricamente por hombres, como la de los superhéroes. Pero eso es lo emocionante: tenemos una historia con un modelo a seguir increíble para muchas niñas y también para muchos niños”, dice Alcock.

Tras hacerse conocida por su participación en House of the Dragon, la actriz considera que durante mucho tiempo las superheroínas fueron obligadas a representar una versión idealizada de sí mismas.

Así, mientras Superman, la película de 2025 presentó un héroe más optimista, Supergirl apuesta por una mujer que va cargando sus cicatrices. “No creo que hayamos visto esto muchas veces dentro del universo de los superhéroes, particularmente con las superheroínas, que suelen ser colocadas en un pedestal”, añade.

En el filme, mientras Kara celebra su cumpleaños viajando por la galaxia junto a Krypto, su perro superpoderoso, es involucrada en una misión con Ruthye Marye Knoll, que busca vengar la muerte de su familia.

La película forma parte del primer capítulo del nuevo Universo DC impulsado por James Gunn que llegará a los cines este 25 de junio.