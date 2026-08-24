Superman, el robot chino

Quizás todavía no puede saltar edificios de un solo brinco o correr más rápido que una bala, pero eso no impidió que Unitree bautizara a su nuevo robot como Superman (¿si es un robot con habilidades especiales por qué no mejor llamarlo Astro Boy u Optimus Prime?).

Se trata del nuevo robot humanoide que se hizo viral esta semana gracias a esta exhibición de sus habilidades físicas: Impresionante, ¿no? Después de solo tres meses de desarrollo, el nuevo prototipo de Unitree Robotics ya supera los récords de cualquier humano, al poder saltar con facilidad por encima de los 2 metros, y correr a una velocidad de 12.658 metros por segundo, superando la marca mundial del atleta olímpico Usain Bolt de 10.44 metros por segundo. Ya solo le falta una cabeza.

Compañía

Unitree es una empresa china de robótica fundada en 2016 en Hangzhou por el ingeniero Wang Xingxing. Es conocida por fabricar robots cuadrúpedos (los famosos “perros robot”) que son un poco más accesibles que los ejemplares de Boston Dynamics. En los últimos años, Unitree se ha convertido en un referente mundial en el desarrollo de robots humanoides. Fabrica internamente sus motores, reductores, controladores y sistemas de percepción, y comercializa robots de investigación, educación, industria y consumo.

Si el nombre de Unitree te suena familiar es porque sus modelos H1 y H2 le dieron la vuelta al mundo hace unos meses con una exhibición de artes marciales y parkour en la Gala del Festival de Primavera. También trascendió porque uno de sus robots se convirtió en un monje budista, y por otro modelo que es un impresionante mecha gigante de media tonelada y 650 mil dólares.

Ventajas

Pero más allá de los videos virales, cabe destacar cómo esta empresa china ha crecido en los últimos meses, sobre todo en aplicaciones comerciales capaces de generar productividad. Unitree informó que en 2025 entregó más de 5 mil 500 robots humanoides a clientes, además de producir más de 6 mil 500, cifras que la propia empresa dice que corresponden exclusivamente a humanoides y no a sus robots cuadrúpedos.

Esto es notorio porque el gran obstáculo de los fabricantes no ha sido demostrar que sus modelos pueden caminar, correr, bailar, hacer acrobacias o bajar montañas muy rápido, sino fabricarlos en grandes cantidades a un costo suficientemente bajo y encontrar usos económicos reales.

China, en general, y Unitree, en particular, han alcanzado ese nivel, al fabricar robots que son mucho más baratos que muchos de sus competidores occidentales, lo que facilita que universidades, empresas y laboratorios compren cientos de unidades para recopilar datos, desarrollar software y experimentar con IA incorporada al mundo físico.

Su G1, por ejemplo, se ha convertido en una plataforma favorita para tareas de investigación y desarrollo. Y claro, cada robot vendido puede convertirse en una fuente de datos increíblemente valiosa para mejorar el siguiente producto.