Supervisan restauración de monumentos

Tres inmuebles históricos del centro de Guadalajara, Jalisco, edificados en el siglo XVIII, serán intervenidos bajo la supervisión de la representación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la entidad, tras las afectaciones registradas durante la movilización ciudadana del 18 de octubre de 2026.

Se trata del Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado de Jalisco, así como la Catedral Basílica de la Asunción de María y Sagrario Metropolitano, siendo el primero el más afectado, informó la restauradora-perito del Centro INAH estatal, Wendy Silva Beltrán, responsable de la inspección de las labores.

Los monumentos de cantera amarilla —sujetos a la protección legal de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del instituto— serán atendidos una vez que la instancia aseguradora culmine el proceso de peritaje, puntualizó.

Daños

Relativo a la magnitud de los siniestros, la especialista dijo que el Palacio de Gobierno presenta 580.67 metros cuadrados de grafiti sobre la cantera desnuda, 58 bienes muebles asociados dañados, entre ellos tres puertas de madera y dos vitrales históricos con motivos patrios que fueron destruidos, y 51 vidrios rotos.

Otro perjuicio observado es la pérdida parcial de cantera en algunas áreas, por lo que se restituirá con material similar, debido a que el banco de tolva volcánica, en la barranca de Huentitán, de donde proviene el original, dejó de operar a finales del siglo XX, anotó Silva Beltrán.

Dicho proceso consta de tres fases: la primera, consiste en aplicar un solvente para reblandecer la pintura de los grafitis, sin comprometer la estabilidad del material pétreo; la segunda, es la limpieza con fibras naturales, como cepillos de ixtle, estropajo o esponjas naturales, para retirar la capa pictórica de manera cuidadosa; y la tercera, comprende un lavado con agua y jabón neutro para eliminar todos los residuos, a fin de que la cantera recupere su aspecto original.

En el edificio del Congreso estatal, la especialista dictaminó que los daños más severos se localizan en el portón principal, el cual fue calcinado, por lo que también se sugiere reemplazarlo con una réplica. El hollín generado por el incendio percudió la cantera aledaña a la puerta, el cual deberá eliminarse con el mismo proceso que el grafiti. Para su atención se proyecta un presupuesto de 1.8 mdp.

En tanto, la Catedral de Guadalajara presenta 134.19 metros cuadrados de grafitis, distribuidos en los muros sur, este y oeste, siendo el primero el más perjudicado. Al igual que en el Palacio de Gobierno, se eliminarán los residuos de pintura en los paramentos. El costo de restauración estimado asciende a 1.8 mdp.

La restauradora consideró importante que a futuro se aplique una capa de protección a los inmuebles, con el objetivo de preservarlos y disminuir los costos de futuras reparaciones y labores de mantenimiento.