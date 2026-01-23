Supervisará traslado de Colección Gelman

Ante el anuncio de que la Fundación Banco Santander administrará la Colección Gelman —que posee obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, María Izquierdo y David Alfaro Siqueiros-—, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) anuncia que supervisará la conservación y traslado a España de las obras de arte. Esto se debe a que las pinturas de esos artistas tienen Declaratoria de Monumento Artístico, lo que prohíbe su exportación permanente.

A través de una tarjeta informativa, el Instituto señaló que “se establecieron las normas de conservación” y “se estipularon compromisos mediante los cuales el Inbal otorgaría los permisos de exportación temporal correspondientes”, pero no dio detalles sobre estos.

El Inbal también dice que hizo un dictamen inicial en el que se verificó el estado óptimo de conservación de las obras y que a través del Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) dará acompañamiento de forma constante para supervisar el acervo.

Cambios

La Fundación Santander anunció que el banco español será el encargado de gestionar la Colección Gelman, una de las más importantes de arte mexicano del siglo XX —con obras que van de Frida Kahlo hasta Rufino Tamayo— y que desde hace años había incertidumbre sobre su paradero.

Santander explica que esto es posible gracias a un acuerdo con los Zambrano, familia de empresarios originaria de Monterrey que, ahora se revela, adquirió la colección en 2023. Ahora, bajo esta administración que será a “largo plazo”, la colección cambia de nombre a Colección Gelman Santander.

La colección se exhibirá por primera vez en España, durante la programación inaugural de su nuevo edificio Faro Santander, que se llevará a cabo en junio, donde ocupará toda una planta.

Daniel Vega Pérez, director del nuevo Faro Santander, dijo en conferencia de prensa que la empresa cumplirá con “obligaciones aduaneras y responsabilidades” pero que “es una legislación flexible en la que el Inbal tiene mucho que decir y trabajaremos con ellos de la manera más flexible posible”, reportó el periódico El País.

También dijo que el Inbal podría aprobar exportaciones “extendidas” o bien “de manera definitiva cuando sean adquiridas por un museo o galería de exposiciones de reconocido prestigio”, que el regreso a México de las obras es “un mero trámite” y que la “necesidad de control aduanero se contrapone con cuestiones como la preservación de las obras”.

El diario español reporta que se habla de una “presencia permanente, pero dinámica de las obras en su nuevo centro cultural”.