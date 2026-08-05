Supuesta boda de Gigi Hadid y Bradley Cooper

Bradley Cooper y Gigi Hadid podrían haber dado el siguiente paso en su relación… o al menos eso es lo que creen miles de fans. La pareja fue fotografiada esta semana paseando por París con discretos anillos en el dedo anular izquierdo, un detalle que bastó para encender los rumores de una posible boda secreta.

Se sabe que Bradley Cooper odia exponer su vida privada y desde Irina Shayk prácticamente desapareció de las alfombras rojas con parejas. Por su parte, Gigi Hadid hizo exactamente lo mismo después de Zayn Malik. Eso hace que una boda secreta sea creíble, aunque no esté confirmada.

Las imágenes, difundidas por medios internacionales, muestran al actor de 51 años y a la modelo de 31 caminando de la mano por las calles de la capital francesa, vestidos de manera casual y luciendo anillos prácticamente idénticos. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado si se trata de un matrimonio, un compromiso o simplemente de un accesorio.

El detalle no pasó desapercibido para los seguidores de la pareja, especialmente porque ambos han sido muy reservados con su vida privada desde que comenzaron a salir.

Los rumores de una boda secreta llegan apenas un mes después de que Bradley Cooper y Gigi Hadid fueran a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, donde fueron vistos compartiendo con otros invitados cercanos. Ahora, la aparición de estas alianzas ha llevado a muchos a preguntarse si la pareja decidió casarse en secreto.

Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja habían asegurado meses atrás que, aunque ambos veían un futuro juntos, no tenían prisa por comprometerse o casarse y preferían dejar que su relación avanzara de manera natural.