Supuesta estafa de los Montiel

El creador de Alex Montiel se enfrenta a un nuevo escándalo que está causando polémica en redes sociales. Al hombre detrás del Escorpión Dorado y a su hermano Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro, se les acusa de haber estafado a la presentadora Tania Rincón.

Diversos medios comenzaron a especular que la conductora habría sido estafada por un millón de pesos por los dueños (Alex Montiel y Werevertumorro) del equipo de futbol Pelusa Caligari de la Kings League Américas.

Tania Rincón era la presidenta del equipo femenil; sin embargo, a principios de año decidió abandonar el proyecto. Entre lágrimas se despidió del equipo, diciendo que ya no podía continuar allí porque su agenda de trabajo le impedía cumplir con las responsabilidades del equipo.

Tania da su versión

En el video mencionó que desde muy temprano periodistas de espectáculos la buscaban para dar su versión, que como ella menciona: “La nota es completamente falsa, la que está circulando acerca de Alex Montiel y de Gabo”. Posteriormente, mencionó: “En ningún momento ellos me robaron. No me estafaron, eso es completamente falso”.

Aunado a ello, añadió: “Alex está pasando por un momento complicado. No quieran echarle más leña al fuego”. Tras la aclaración de este rumor, Alex y Gabriel Montiel agradecieron a la conductora.