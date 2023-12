Aunque Eugenio Derbez tiene el título de mexicano exitoso en Hollywood, un internauta mostró una parte de su lado oscuro, al acusarlo de tacaño y de que prefería “pagar con chistes”.

Fue en la red social X donde se dio a conocer un largo texto donde el usuario identificado como “Dislexicano” narró su experiencia como escritor de los programas de televisión de Eugenio en Televisa.

Indicó que aunque Derbez tiene fama de ser el creador de sus personajes, él considera que no era especialmente bueno para escribir comedia, por lo que aprovechó el talento de otros. “Era exitoso, talentoso no tanto”, afirma.

Además, entre los comentarios más incisivos señaló que el el famoso difícilmente gastaba dinero en alguien que no fuera él o en algo que no fuera absolutamente indispensable. “Eugenio es la persona más tacaña que he conocido en mis 50 años sobre la Tierra. Tenía un monederito de viejita y jamás salía de su bolsa, prefería regalarle un chiste al ‘viene viene’ que una moneda”, aseguró.