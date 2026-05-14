Surge otra acusación contra Vadhir Derbez

En días pasados, el actor Vadhir Derbez enfrentó las acusaciones que hizo una modelo, de 19 años, quien señala haber sido víctima de abuso sexual.

La joven, de origen estadounidense, presentó una demanda contra Vadhir el pasado 2 de abril ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México y la denuncia se hizo pública el 6 de mayo; sin embargo, no es la primera ocasión que enfrenta una denuncia de este tipo.

En diciembre de 2009, el hijo de Eugenio Derbez fue denunciado cuando tenía 19 años y estudiaba en una academia militar en Indiana, Estados Unidos. Entonces, una estudiante de 15 años narró que vivió contacto físico ofensivo o agresivo a manos de Vadhir, según documentó la revista TVNotas.

El reporte señala que las autoridades recibieron una llamada y el detective Neal Wallace levantó el informe oficial. El agente asentó que Vadhir González, apellido legal del actor, presuntamente “tocó” a la denunciante de manera agresiva, esto luego de que la aprisionara contra una reja, la besara y colocara su mano entre las piernas de la adolescente.