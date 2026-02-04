Surge video de Imelda autolesionándose

Aunque están por cumplirse tres años de la muerte de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, su nombre está más vigente que nunca. Recientemente círculo la exhibición de dos videos en lo que el cantante muestra episodios de violencia que vivía con su entonces esposa Imelda Tuñón.

En uno de los videos, Julián graba a Imelda, quien se autolesiona la cabeza en el suelo del baño mientras él captura el momento y advierte: “Te tengo grabada. Si me atacas, te tengo grabada, vas a la cárcel”.

Imelda, quien aparece en bata de baño, le pide que se vaya y cierra la puerta mientras lo insulta, segundos después, Julián vuelve a entrar al baño y dice: “Cómo me quemaste los ojos con acetona, ¿no? Ese golpe te lo hiciste tú sola”.

Tuñón le pide por favor que se vaya mientras le mueve el celular con el que todo el tiempo graba Julián. En un segundo video, Julián muestra su dedo herido porque presuntamente Imelda lo mordió, adelanta que de ahora en adelante documentará la violencia de la que es víctima, pues dice, los hombres también tienen derechos. “De ahora en adelante voy a documentar todas las agresiones que me hagan. Mi esposa me mordió el dedo, aquí se nota, me lo abrió, creo que me lastimó un ligamento. Aquí también, aquí está la mordida. Quiero dejar claro que estoy siendo agredido y que como hombre también tengo derechos”, externó.

Evidencias

Dichos videos habrían sido compartidos por un amigo cercano a Julián, a quien se los mandó en su momento como parte de las pruebas del cantante contra su esposa Imelda Tuñón, que desde hace un año ya no mantiene una relación con Maribel Guardia, quien aseguró que tenía problemas de adicciones, por lo que procedió legalmente a proteger a su nieto José Julián.

El menor vivió con Maribel unas semanas, después, un juez ordenó que el pequeño regresara con su madre, quien por el contrario, condena que Guardia le haya quitado a su hijo, quien supuestamente no desea ver a su abuela y está afectado anímicamente tras lo sucedido.

Imelda aseguró hace unos días, que sufrió violencia por parte de Julián Figueroa; días después, se dan a conocer videos en lo que Imelda aparece en una lamentable situación peleando con Julián, con quien según testigos, mantuvo una relación tormentosa de muchas altas y bajas.

Previamente, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, aseguró que en el último año de vida de Julián, él e Imelda ya no estaban juntos, que ella había mandado a Julián a “dormir al cuarto de visitas” y que incluso buscaba divorciarse de él.