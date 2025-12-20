Survivor juntará a varias estrellas

Las plataformas digitales estallaron luego de darse a conocer la lista oficial de celebridades que conformarían el elenco principal de la temporada 50 del reality show estadounidense Survivor 50: in the hands of the fans (En manos de los fans).

Entre las próximas apariciones especiales destacan la presunta visita de la cantante Billie Eilish, el músico Zac Brown, el presentador Jimmy Fallon y el creador de contenido Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr Beast, quienes visitarán la isla durante los desafíos para explicar las dinámicas de los retos y hasta el rumbo de cada uno de ellos.

Survivor es un reality show estadounidense que se caracteriza por reunir a 24 jugadores en una isla lejos de la civilización, con el objetivo de que demuestren sus aptitudes de supervivencia en un entorno hostil y rodeado de naturaleza.

Esta temporada ha traído un cambio en su dinámica, pues para esta edición, 24 de los mejores náufragos del programa se embarcarán en una nueva aventura salvaje, donde los fans decidirán su destino en cada uno de los retos.