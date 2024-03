Más allá de lo físico, los participantes del reality Survivor deberán tener un buen entrenamiento mental para resistir, opinó el conductor Carlos Guerrero, quien indicó que el cuerpo humano es una maquinaria tan perfecta que es capaz de adaptarse a diversas circunstancias.

“Conforme avanzan los días van entendiendo cómo funciona la mente con hambre y la manera de administrar sus recursos porque no sabes si vas a volver a tener algo de alimento en las próximas horas. Si los sobrevivientes no llegan fortalecidos en lo mental, la cabeza les jugará chueco, no controlarán sus temores y tendrán un pie fuera”, señaló en entrevista.

¿Qué habilidades se necesitan?

Saber controlar la respiración y el pulso cardiaco, explicó, porque habrá pruebas que llevarán a los 20 participantes al tope con 165 pulsaciones por minutos y en cuestión de segundos bajarán a 80 cuando hay retos de destreza y precisión. “No tener miedo, ser valiente, ser agresivo, en el buen sentido de la palabra, retar a la vida misma, a los compañeros, ser muy claro de idea, saber lo que vives y cómo te vas a desenvolver”, agregó el “Warrior” de este show que estrena su quinta temporada a las 20:30 horas por Azteca Uno, con grabaciones en República Dominicana.

Dos millones de pesos será el premio al ganador de esta competencia en el que habrá dos equipos quienes tendrán que sobrevivir a las inclemencias de la naturaleza, luego de que fueron abandonados en un lugar remoto, en donde tendrán que luchar por beneficios como adquirir alimentos e inmunidades.

“Es un juego psicológico en el que los participantes van modificando su personalidad y conducta conforme avanzan los días, tiene que ver con el cansancio, la desolación, la lejanía, extrañar a su familia; quien llegue a mantenerse más sereno, podrá llegar más lejos”, indicó.

Los participantes serán Matías Gruener (actor, hijo de Susana Zabaleta), Manola Diez (actriz), Toñita (cantante y exparticipante de La Academia), Lizbeth Rodríguez (“youtuber”), Beng Zeng (actor), Gabriel Pontones El Rasta (productor y conductor de televisión, exparticipante de Big Brother) y Tigre Blanco (luchador), entre otros.

Tendrán medidas de seguridad que los protegerán, con doctores, paramédicos y ambulancias, que estarán en todas las pruebas para cualquier eventualidad.