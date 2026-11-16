Susana Arocha actualiza a Sor Juana

La actriz Susana Arocha logró algo que parecía poco probable, convertir a una mujer del siglo XVII en una influencer del siglo XX, pero no a cualquier mujer, se trata de Sor Juana Inés de la Cruz, a quién le imprimió un humor ácido y mucha irreverencia, lo que le ha traído una conexión con las nuevas generaciones.

“Es el objetivo, acercar a la juventud a este personaje histórico, pero desde una mirada que no sea la mirada formal que tenemos de ella. Yo hago teatro cabaretero, eso es lo que más he hecho en mi vida como actriz, entonces este personaje es así, también un poco irreverente, y eso era lo que quería, que los jóvenes se interesaran en ver a Sor Juana más allá de los poemas que te obliguen a leer en la escuela, que pudieran reinterpretar esos versos y que vean que esas preguntas que se hacía ella siguen estando vigentes”, explicó Susana Arocha, quién desde San Luis Potosí hace está magia.

Bajo el nombre de La Pior de Todas, Sor Juana se ha vuelto una presencia constante en las redes sociales, en TikTok tiene alrededor de 89 mil seguidores y en Instagram más de 25 mil, cifras nada despreciables para alguien que hoy cumple 375 años de edad.

Origen del proyecto

Este personaje que es feminista, se burla de sí misma y se siente muy cómoda en esta época, nació como un proyecto de difusión para la asociación civil Mexfam, sobre la prevención de la violencia de género, la cual se llevaría a las escuelas secundarias.

Debido a la llegada de la pandemia ya no fue posible esto, pero Susana y el dramaturgo Aldo Reséndiz plantearon una serie de videos que quedó en la página de Mexfam, y después una obra de teatro para el programa Alas y Raíces a los niños, pero las cosas no quedaron allí. “Pensábamos, ¿cómo hacemos que Sor Juana hable con la juventud? Así empezamos con Tik Tok, la verdad es que no pensamos que fuera a ser algo que se hiciera viral ni nada, más bien fue como una suerte que sucediera así, porque nos juntamos un día a grabar cinco reels y los subí un domingo en la tarde, y el lunes en la mañana tenía 20 mil seguidores, un montón de comentarios, muchísimas vistas, y pues a partir de eso empezamos a generar más contenido, porque al final es un medio de comunicación para que trascienda el hecho escénico”.

Sor Juana ha realizado lives, mantenido conversaciones con personas de todas las edades y a través de la obra de teatro No te sordees con Sor Juana, cuestiona al espectador sobre el porqué las cosas no han cambiado a pesar del paso de los años, pero a través de buen humor y la risa.