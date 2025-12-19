Susana Klein marcó época en doblaje

El mundo del doblaje latinoamericano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Susana Klein, actriz argentina que falleció el pasado 11 de diciembre a los 83 años de edad. La artista residía en Alemania desde hace varios años, país al que se mudó para estar cerca de su familia. La noticia fue confirmada por Cecilia Gispert, colega, amiga cercana y figura también emblemática del doblaje, quien destacó el legado artístico y humano de Klein.

Susana Klein fue una de las voces más reconocibles de la animación que llegó a América Latina entre las décadas de los setenta y ochenta. Su trabajo trascendió generaciones gracias a personajes que se convirtieron en parte de la memoria colectiva, tanto por su interpretación actoral como por su talento vocal en temas musicales que acompañaron series inolvidables.

La trayectoria de Susana Klein se consolidó en una época clave para la industria del doblaje. Entre 1977 y 1989 participó en numerosas producciones animadas y cinematográficas que marcaron a la audiencia infantil y juvenil. Uno de sus trabajos más recordados fue la voz de Mafalda en Mafalda: la película, estrenada en 1982, logrando trasladar al español el carácter crítico, tierno y reflexivo del personaje creado por Quino.

Además, Klein participó en series animadas como Arbegas, el rayo custodio, Jet Marte, Dartanias, el robot del futuro, Penny Crayon y La familia Ness, demostrando una gran versatilidad para interpretar personajes infantiles y juveniles. En el ámbito cinematográfico, también prestó su voz en producciones como Ico, el caballito valiente y en Superman III, donde interpretó a Luisa Lane en una versión para el mercado latinoamericano.

Uno de los aportes más recordados de Susana Klein fue su participación musical en Candy Candy, una de las series de ánime más populares de los años ochenta en América Latina.