Susana y Ricardo ponen fin a rumores

Juntos, pero no revueltos. Susana Zabaleta y Ricardo Pérez estuvieron en la premier de A toda madre, cinta que protagoniza este último. Con la llegada de ambos, tomados de la mano y posando para la foto, echaron por tierra las versiones recientes que apuntaban a un presunto rompimiento como pareja.

Eso sí, cuando acabó la foto, se separaron. Susana optó por apenas detenerse unos instantes, dar algunas palabras de apoyo a Ricardo y retirarse. Ricardo, en tanto, se quedó más tiempo, externando su alegría por esta producción de carácter independiente, que llegará a las salas el próximo día 16. “Es un humor similar al que manejamos, es un sueño”, dijo el integrante de La Cotorrisa.

Creativos

A toda madre es dirigida y escrita por Max del Río, y cuenta con Hugo “El Cojo Feliz” Pérez y Lourdes Echevarría en el reparto principal. Cuenta la historia de Martín (Hugo), quien descubre que su madre está a punto de casarse con el hombre que lo atormentó durante su infancia (Pérez) y decide sabotear la boda.

En el elenco también se encuentran Adal Ramones, Jesús Ochoa y los estandoperos Jaro Hernández, Bombón Rodman, Asaf Berrón, Alexa Zuart, Esmeralda Soto, Édgar Villa e Isabel Fernández. “Lo más complicado fue juntar a todos por los horarios que tienen, pero, por favor, vayan al cine, que me gasté todo mi dinero”, bromeó “El Cojo Feliz”.