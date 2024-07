Susana Zabaleta y Lucero no son amigas

Susana Zabaleta siempre se ha caracterizado por su frontalidad para hablar de ciertos temas, uno que recientemente ha desatado críticas entre los fans de Lucero es por qué no le cae bien la cantante. Y es que la forma de ser de la actriz ha incomodado a algunas personas, mientras que otras han admitido cuanto admiran que sea así, directa y sin máscaras, pues muy poca gente está acostumbrada a conocer a alguien tan directo.

La rivalidad

Fue en una reciente entrevista para el podcast de Michelle Rubalcava donde Susana Zabaleta habló sobre su relación con Lucero y confesó que no le cae bien. “Pues no somos amigas. Pero así de ‘amiga, amiga, vente a mi casa. amiga’, no, no me cae bien alguien que se ríe siempre. Es que alguien que es feliz siempre no puede ser mi amiga, porque yo soy súper amargada, a mí me caga la gente feliz. O sea, me caga… Qué hueva”, declaró.

Esta opinión surge debido a un problema del pasado cuando Zabaleta y Lucero participaron en una telenovela. De acuerdo con lo narrado por Susana, se reencontró en el mismo proyecto con Jorge Salinas, por lo que en un día de grabación le nació decirle al actor: “¿Qué tal ‘wey’, que soy tu pinche karma”.

Aunque esto fue como un chiste local entre ambos, la productora que estaba ahí escuchó “pinche Carla” y le reclamó a Zabaleta, pero cuando le pidió a Jorge Salinas que la respaldara con lo que realmente dijo, el actor no lo hizo. Y lo peor llegó después, cuando le pidió lo mismo a Lucero, la cantante respondió: “Es que yo no oí nada”.

Esto provocó que la productora decidiera que el personaje de Susana Zabaleta se quedaría en coma durante 180 capítulos como castigo, todo por un malentendido.